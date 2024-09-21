Shot: маньяк-иконописец Рыно похитил у экс-жены 4-летнюю дочь в Москве

Маньяк-иконописец Артур Рыно, признавшийся в убийстве 37 человек и отсидевший десять лет, похитил у бывшей супруги свою 4-летнюю дочь в Москве, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на его экс-супругу Валентину Атман.