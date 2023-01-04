В Польше граждан России и Белоруссии будут судить по обвинению в “шпионаже”

Александра Скшиняж, пресс-секретарь Варшавской региональной прокуратуры, сообщила, что польская прокуратура передала в суд обвинительное заключение против гражданина России и гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу российской военной разведки (ГРУ).