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В Польше граждан России и Белоруссии будут судить по обвинению в “шпионаже”

Александра Скшиняж, пресс-секретарь Варшавской региональной прокуратуры, сообщила, что польская прокуратура передала в суд обвинительное заключение против гражданина России и гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу российской военной разведки (ГРУ).

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