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Голдобин о 4:3 с «Автомобилистом»: «У «Металлурга» есть характер, мы кубковые бойцы»

Николай Голдобин оценил выход «Металлурга» во 2-й раунда Кубка Гагарина. Магнитогорцы обыграли «Автомобилист» (4:3 ОТ) в 7-м матче, победив в серии 1-го раунда (4-3).

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