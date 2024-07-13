Прикольные открытки и поздравления в праздник День рыбака, 14 июля 2024 года

В России, омываемой 15 морями и тремя океанами, насчитывается более 2,5 миллионов рек. Рыбная промышленность получает государственную поддержку, что подчеркивает ее значимость: даже установлен профессиональный праздник — День рыбака.
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