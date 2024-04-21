Комета Понса — Брукса пройдёт ближайшую к Солнцу точку своей орбиты 21 апреля

Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария, рассказал в беседе с RT, что этой весной состоится уже четвёртое возвращение кометы Понса — Брукса к Солнцу с момента её открытия в июле 1812 года французским астрономом Жаном-Луи Понсом.