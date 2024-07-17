Харрис назвала покушение на Дональда Трампа гнусным поступком

Также она на выразила соболезнования семье Кори Комператоре, погибшего при покушении Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис назвала покушение на кандидата в президенты страны Дональда Трампа гнусным и трусливым поступком.
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