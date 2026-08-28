МИД России обвинил Пашиняна во введении в заблуждение граждан

Мария Захарова из МИД России призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратить обвинять Россию и ОДКБ в бездействии на фоне обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе в 2022 году, призывая к признанию истинной ответственности.
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