Politico: ЕС выступит за рост фонда мира для помощи Киеву в случае вето Венгрии

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд, страны Европейского союза в ходе новой встречи представителей поддержат увеличение финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом.
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