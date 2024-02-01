Politico: ЕС выступит за рост фонда мира для помощи Киеву в случае вето Венгрии

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд, страны Европейского союза в ходе новой встречи представителей поддержат увеличение финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом.