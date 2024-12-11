Сирия пала

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Очень,  ОЧЕНЬ    хорошая  статья   Ирины  Алкснис на  самую  что  ни  на  есть  злобу  дня. Внимательно  читаем,    разбираем  на  цитаты,    распространяем.

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