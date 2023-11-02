Русский президент Владимир Путин не стал никого убаюкивать на ночь, рассказав “страшную сказку”

Русский президент рассказал на ночь сказку, но никого этим не убаюкал - спецкор "Ъ".Президент России Владимир Путин во время совещания, на котором обсуждались вопросы экономического характера, рассказал “страшную сказку” на ночь.
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