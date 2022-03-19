Книга Урантии. Документ 184 Судебное заседание синедриона. Часть 4,глава 1

1. Допрос у Анана 184:1.1 (1978.4) Анан, разбогатевший на доходах от храма, являвшийся тестем действующего первосвященника и поддерживавший хорошие отношения с римскими властями, был действительно наиболее влиятельной фигурой во всём еврействе.