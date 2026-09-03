Путин напомнил, что даже в 2022 году банки "спокойно выдали вкладчикам средства"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банки даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали.
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