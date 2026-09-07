Опасная осень 2026: какие законы уже вступили в силу? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Сколько теперь стоят РВП, ВНЖ и гражданство? Какие новые пошлины ударят по бюджету иностранцев? Кому дали всего 30 дней на медкомиссию? Что грозит за уклонение от освидетельствования? И как налоговая начнет следить за доходами мигрантов? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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