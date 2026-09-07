Опасная осень 2026: какие законы уже вступили в силу? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Сколь­ко теперь сто­ят РВП, ВНЖ и граж­дан­ство? Какие новые пошли­ны уда­рят по бюд­же­ту ино­стран­цев? Кому дали все­го 30 дней на мед­ко­мис­сию? Что гро­зит за укло­не­ние от осви­де­тель­ство­ва­ния? И как нало­го­вая нач­нет сле­дить за дохо­да­ми мигран­тов? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.