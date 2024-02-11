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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в Th...

Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в Th...

Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в The Darkside ChroniclesПо мере того как поклонники Resident Evil начинают отмечать первую годовщину с релиза Resident Evil 4 Remake, все большее внимание привлекает вопрос о связях игры с прошлыми частями и их историей.

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