Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в Th...

Продюсер ремейка Resident Evil 4 подтвердил каноничность событий, рассказанных в The Darkside ChroniclesПо мере того как поклонники Resident Evil начинают отмечать первую годовщину с релиза Resident Evil 4 Remake, все большее внимание привлекает вопрос о связях игры с прошлыми частями и их историей.