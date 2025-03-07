В Госдуме предложили создать Национальный центр профориентации для молодежи

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением о создании Национального центра профориентации, сообщает РИА Новости.
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