18.05.24=="КАКИМ ПУТЁМ ЛУЧШЕ УЕХАТЬ В РОССИЮ?": ЧТО ДЕЛАТЬ С УКРАИНЦАМИ, ПОБЕЖАВШИМИ В РОССИЮ

Да, наша цель — Победа и военное поражение киевского режима. Но необходимо уже сейчас думать, что делать с людьми, которые воевали против нас и сдались в плен не потому, что изменили свои убеждения, а чтобы остаться в живых.
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