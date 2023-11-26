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В Петербурге умерла актриса Наталия Дмитриева

В Петербурге умерла актриса Наталия Дмитриева

Известная актриса Наталия Дмитриева скончалась 25 ноября в Санкт-Петербурге. Ей было 78 лет. Наталия Дмитриева окончила ЛГИТМиК, служила в Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета, Молодежном театре на Фонтанке, а также создала более десятки кинообразов.

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