В Петербурге умерла актриса Наталия Дмитриева

Известная актриса Наталия Дмитриева скончалась 25 ноября в Санкт-Петербурге. Ей было 78 лет. Наталия Дмитриева окончила ЛГИТМиК, служила в Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета, Молодежном театре на Фонтанке, а также создала более десятки кинообразов.