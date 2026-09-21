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ФедералПресс

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Тюменского депутата Николая Моисеева удостоили высокой награды от полпреда

Тюменского депутата Николая Моисеева удостоили высокой награды от полпреда

ТЮМЕНЬ, 21 сентября, ФедералПресс. От благоустройства города до строительства храма – столь обширен перечень заслуг перед городом за 18 лет труда депутата Тюменской гордумы Николая Моисеева.

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