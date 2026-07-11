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Робот NEO от 1X получил новые суперчувствительные кисти с 25 степенями свободы и точностью позиционирования до 0,2 мм

Робот NEO от 1X получил новые суперчувствительные кисти с 25 степенями свободы и точностью позиционирования до 0,2 мм

Новые антропоморфные руки умеют «чувствовать» силу сжатия, собирать LEGO, застёгивать молнии и полностью защищены от водыНорвежская компания 1X представила новое поколение* роботизированных кистей для гуманоидного робота NEO.

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