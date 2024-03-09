Тренер Ивич ответил на критику Генича после поражения "Краснодара" в РПЛ

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич ответил на слова комментатора Константина Генича, написавшего в Telegram-канале, что "быки" не будут бороться за чемпионство, пока не станут постоянно играть от себя.
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