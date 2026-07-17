Макс Ферстаппен: Пока трудно сказать, насколько мы близки к соперникам

Макс Ферстаппен: Пока трудно сказать, насколько мы близки к соперникамGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен остался в целом доволен итогами пятничных тренировок Гран При Бельгии, несмотря на замечания по работе коробки передач, которые прозвучали по радио во время заездов.
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