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Денег нет, но вы держитесь! Силуанов отдал средства для регионов Москве

Денег нет, но вы держитесь! Силуанов отдал средства для регионов Москве

Министерство финансов России определилось с распределением лимитов на инфраструктурные кредиты между регионами.

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Юрий Ded
Ну всё верно . Что толку выделять скажем триллион на тот регион где пол человека на 10 кв . км и нет возможности наладить мощное производство рентабельно работающее . А Двинскому посоветую почитать такую очень интересную книгу как аспекты экономической необходимости .
Виктор Гайдуков
Если мы хотим развивать регионы, то и финансирование должно идти именно на развитие, т.е. на плановое вложение денег в инфраструктурные проекты и создание производственных мощностей. Москва будет развиваться за счёт своих сил и средств, а вкладывать деньги федерации надо в развитие неразвитых регионов. Надо там создавать рабочие места, где люди годами не могут найти работу и вынуждены ехать работать в Москву. Но с Силуановыми и Набиуллиными к развитию мы придём не скоро.
Наум Наумов
Чтобы что-то строилось и работало, нужны талантливые управленцы. А откуда они возьмутся в регионах, если все, кто на что-то способен, уехали в Москву или за границу?! Остались только те, кто сидит и ждёт, что кто-то приедет, заплатит, построит, создаст рабочие места и пригласит работать на высокооплачиваемую работу. Да и чего-то разворовывают бюджетные деньги, в регионах, с размахом.
Олег Скорик
Что производит Москва?Какие "технологические мощности" она может показать?Все производства находятся в регионах,и Москва (как всегда) "жирует за чужой счет"!А в Масквабаде-кабаки,министерства,непонятные представительства непонятных фирм,банки,ТРК и "самый шибко занятой народец из числа управленцев,а значит-лодырей"))))

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