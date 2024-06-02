Самый секретный танк России: это просто монстр

Что известно о российском танке третьего поколения Т-95? Т-95 – это перспективный основной танк третьего поколения, разработка которого началась еще в Советском Союзе (в 1990 году) в конструкторском бюро УКБТМ.
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