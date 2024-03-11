Песков указал на осведомленность РФ о нахождении связанных с НАТО людей на Украине

Отправка войск НАТО на Украину повлечет за собой нагнетение напряженности, Москва наблюдает за развитием ситуации, при этом у российских служб давно была информация о нахождении людей, которые имеют прямое отношение к Североатлантическому альянсу, на украинской территории.
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