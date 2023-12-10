Китай выделил миллиарды долларов на инфраструктурные проекты в Африке

В период с 2007 по 2020 год китайские банки развития выделили 23 миллиарда долларов на инфраструктурные проекты в странах Африки к югу от Сахары, что более чем в два раза превышает объем финансирования, предоставленный этими банками в США, Германии, Японии и Франции вместе взятых.
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