Китай выделил миллиарды долларов на инфраструктурные проекты в Африке

В период с 2007 по 2020 год китайские банки развития выделили 23 миллиарда долларов на инфраструктурные проекты в странах Африки к югу от Сахары, что более чем в два раза превышает объем финансирования, предоставленный этими банками в США, Германии, Японии и Франции вместе взятых.