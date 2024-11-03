Серия уничтожений американских танков на Украине - у ВСУ осталось менее 10 Abrams

Россия получит доступ к технологиям НАТО благодаря захваченным на Украине танкам M1A1 Abrams и сможет разработать еще более эффективные методы борьбы с западной бронетехникой, пишет польский портал Interia.
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