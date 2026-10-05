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Калужские новости

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В Калужской области на неделе дожди и до +18 градусов

В Калужской области на неделе дожди и до +18 градусов

На неделе в Калужской области будет преобладать облачная погода, температура поднимется до +18 градусов, а вероятность осадков в пятницу составит 79%.

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