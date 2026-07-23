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Условный срок, спасительный брак и новые роли после громкого скандала: как живет актер Евгений Ткачук

Условный срок, спасительный брак и новые роли после громкого скандала: как живет актер Евгений Ткачук

Осенью 2024 года карьера Евгения Ткачука, известного по главным ролям в «Тихом Доне» и «Жизни и приключениях Мишки Япончика», оказалась под угрозой из-за громкого инцидента в аэропорту Пулково.

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