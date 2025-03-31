Ученые обнаружили защитный белок, обеспечивающий рост волос у взрослых

Алопеция — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, приводя к нерубцовой потере волос (целостность кожных покровов и содержащихся в них фолликулов не нарушается).
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