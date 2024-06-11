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Телеведущая Ольга Орлова опубликовала архивное фото с выписки из роддома

Телеведущая Ольга Орлова опубликовала архивное фото с выписки из роддома

Телеведущая, певица Ольга Орлова опубликовала в соцсетях архивное фото с выписки из роддома. Экс-солистка "Блестящих" призналась, что в тот момент даже не думала устраивать праздник, а хотела быстрее вернуться домой.

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