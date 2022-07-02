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Посмотреть на Владивосток может каждый: прямо на улице весь город - фото

Посмотреть на Владивосток может каждый: прямо на улице весь город - фото

Одним из самых ярких творческих событий в рамках празднования 162-летия Владивостока стало открытие этой выставки, юбилейной и потому выбравшей местом проведения одну из самых любимых и красивых улиц города — пешеходную часть улицы Адмирала Фокина.

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