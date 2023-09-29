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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Чжу Хон Лим, Эпплби, Строммер, Чэнь Юйдун выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 6-й этап Гданьск, Польша Юниоры Произвольная программа Начало – 13.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

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