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Минэнерго предлагает продлить соглашение с РЖД о вывозе угля из Кузбасса

Минэнерго предлагает продлить соглашение с РЖД о вывозе угля из Кузбасса

Представители Минэнерго предлагают продлить соглашение между РЖД и Кемеровской областью о гарантированном вывозе угля на 2027 г.

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