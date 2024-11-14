В ВСУ заявили, что основную часть мобилизованных составляют жители сел

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко заявил, что среди украинских солдат на фронте около 90 процентов составляют принудительно мобилизованные жители сел и малых городов, в то время как уклонисты прячутся в крупных городах.