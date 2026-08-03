В России обновят правила торговли в автолавках и фудтраках

Ранее такие объекты относились к общей категории нестационарной торговли вместе с киосками и павильонами С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности, которые впервые закрепят понятие мобильных торговых объектов и изменят правила их работы.