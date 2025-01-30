Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

То, что ей отказали - это правильно! Но зачем придумывать всякие отмазки? Просто отказать в аренде зала без объяснения причин - и все! Какой закон обязывает владельца зала предоставлять его по первому требованию?

ИК

Иосиф Калинин

А на каком основании их брать за причинное место? Никаких запретов на концерты Милявской нет. Меня больше удивляет, что, ведь, находятся люди, которые готовы платить деньги за это сомнительное удовольствие. Видимо, им нравится, когда их "потребляют". Мазохизм какой-то!