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СССР-Россия

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Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

  У Лолиты Милявской сорвались концерты на Кузбассе. Вот такого поворота звезда никак не ожидала. То сообщение, которое она оставила у себя в «телеге» не оставляет сомнений: там действительно, как говорят в народе, «бомбит» по полной программе.

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Комментарии
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Иосиф Калинин
То, что ей отказали - это правильно! Но зачем придумывать всякие отмазки? Просто отказать в аренде зала без объяснения причин - и все! Какой закон обязывает владельца зала предоставлять его по первому требованию?
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
А на каком основании их брать за причинное место? Никаких запретов на концерты Милявской нет.  Меня больше удивляет, что, ведь, находятся люди, которые готовы платить деньги за это сомнительное удовольствие. Видимо, им нравится, когда их &quot;потребляют&quot;. Мазохизм какой-то!
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6 час.
Лена Елена
Этой бесноватой умиляются только тупенькие домохозяйки.
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2 час.
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