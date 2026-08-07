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12 свадебных обычаев с тёмной историей

12 свадебных обычаев с тёмной историей

Свадебные ритуалы сопровождают институт брака с момента его зарождения. Эпохи сменяют друг друга, меняются модные тенденции и взгляды на празднование, однако удивительным образом многие обряды сохраняются сквозь века.

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