В Архангельске участковый уполномоченный полиции пришел на помощь девушке, на которую напал неизвестный

Вечером 3 апреля участковый уполномоченный полиции ОП «Центральный» УМВД России по городу Архангельску лейтенант полиции Лев Леонтьев находился на опорном пункте, расположенном в доме на улице Воскресенской в областном центре.
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