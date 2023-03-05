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Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников

Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников. Защитник «Ванкувера» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

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