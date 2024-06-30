Бывшего канцлера ФРГ Шрёдера вызвали на слушания по «Северному потоку — 2» — Spiegel

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвала на допрос по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2» комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург — Передняя Померания, сообщил 29 июня журнал Der Spiegel.
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