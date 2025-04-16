Систему поддержки семей участников СВО обсудили в Нижнем Новгороде

В Доме народного единства прошло первое в 2025 году заседание Попечительского совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по Указу президента России в апреле 2023 года.
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