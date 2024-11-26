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Токаев обозначил главные темы переговоров с Путиным в Астане

Токаев обозначил главные темы переговоров с Путиным в Астане

Пресс-служба Президента РК Во время предстоящей встречи в Астане президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях.

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