Токаев обозначил главные темы переговоров с Путиным в Астане

Пресс-служба Президента РК Во время предстоящей встречи в Астане президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях.
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