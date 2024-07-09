Овечкин устроил жене сюрприз на годовщину свадьбы

Хоккеист Александр Овечкин и Анастасия Шубская отпраздновали 7-летие совместной жизни. 38-летний Александр Овечкин и его жена Анастасия становятся ярким примером идеальных отношений, которые все-таки возможны.
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