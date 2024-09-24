Пленный сотрудник ТЦК заявил, что попал в ВСУ из-за невыполнения плана

Попавший в плен ВС РФ экс-сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Николай Юрченко заявил, что попал в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за невыполнения плана по выданным повесткам.
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