«Город в лицах» ставит первые рекорды: за первую неделю в народном голосовании участие приняли 20 тысяч человек

Традиционно в этом году будут отмечены заслуги и достижения петербуржцев в различных социальных сферах Всего за первую неделю народного голосования в рамках премии «Город в лицах» свой голос отдали около 20 000 человек.
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