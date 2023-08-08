Спикер парламента Крыма: Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный

Киевский режим отвергает возможность проведения мирных переговоров с Россией потому, что прекращение огня или "заморозка" вооруженного конфликта угрожает катастрофой лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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