Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотностиС 1 по 21 ноября все желающие смогут проверить уровень своих знаний во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников.