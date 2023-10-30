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Иваново

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Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотностиС 1 по 21 ноября все желающие смогут проверить уровень своих знаний во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников.

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