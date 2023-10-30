Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Ивановцев приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотностиС 1 по 21 ноября все желающие смогут проверить уровень своих знаний во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)