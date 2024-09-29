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Песков: корректировки в ядерную доктрину подготовлены, они будут оформляться

Песков: корректировки в ядерную доктрину подготовлены, они будут оформляться

Корректировки в ядерную доктрину Российской Федерации подготовлены, сейчас они будут оформляться. Об этом в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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