Царьград Freepik Абхазия после волны протестов и резкого охлаждения отношений с Россией погрузилась во тьму.
России придётся учесть свои ошибки в Абхазии: Пинчук перечислил по пунктам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда турок к себе запустят они с местным населением церемониться не станут, быстро поставят на ножи, всех местных царьков, захотят назад под Российскую крышу, но может быть уже поздно, всю инициативу будут душить на корню. Но это уже их выбор.
Ответить
12 час.
Григорий Худенко
Зря они это затеялияли, зря.
Ответить
9 час.
S
Sobering
Поковник Пинчук дурак. Россия не покидает Абхазию, она её наказывает.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии