России придётся учесть свои ошибки в Абхазии: Пинчук перечислил по пунктам

ИМ

Ильдус Мамлеев

Когда турок к себе запустят они с местным населением церемониться не станут, быстро поставят на ножи, всех местных царьков, захотят назад под Российскую крышу, но может быть уже поздно, всю инициативу будут душить на корню. Но это уже их выбор.