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  • Балу -
    Баран ты и гнида бандеровская, раз такие ярлыки развешиваешь... Это тебе в ответку на ту хрень, которую ты тут пишешь...В России хуже цыг...
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    Ещё скажу всем тут господам и товарищем, что будучи школьником сидел за одной партой с узбечками, даже помню их имена...В Думе по-разному...
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    ФСБ за работу! Дайте уже Соловьеву СМЕРШ, пусть порядок наведет)))Оплачивает убийст...

России придётся учесть свои ошибки в Абхазии: Пинчук перечислил по пунктам

России придётся учесть свои ошибки в Абхазии: Пинчук перечислил по пунктам

Царьград Freepik Абхазия после волны протестов и резкого охлаждения отношений с Россией погрузилась во тьму.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда турок к себе запустят они с местным населением церемониться не станут, быстро поставят на ножи, всех местных царьков, захотят назад под Российскую крышу, но может быть уже поздно, всю инициативу будут душить на корню. Но это уже их выбор.
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12 час.
Григорий Худенко
Зря они это затеялияли, зря.
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9 час.
S
Sobering
Поковник Пинчук дурак. Россия не покидает Абхазию, она её наказывает.
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8 час.

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