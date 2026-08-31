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Татар-информ

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В Татарстане на полтора месяца перекроют движение по обходу Черемшана

В Татарстане на полтора месяца перекроют движение по обходу Черемшана

С 1 сентября в Черемшанском районе Татарстана на полтора месяца, до 15 октября текущего, 2026 года, перекроют движение транспорта по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения – обхода села Черемшан.

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